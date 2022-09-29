Хоакін Капарос більше не працюватиме на чолі національної збірної Вірменії.

Збірна Вірменії у своєму твіттері оголосила про завершення співпраці з іспанським фахівцем Хоакіном Капаросом.

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Причиною став провальний виступ в Лізі націй – вірмени посіли останнє місце в групі з Шотландією, Україною та Ірландією, набравши 3 очки. Також вплинув і скандал з місцевими журналістами, які відкрито вимагали відставки Капароса.

Відзначимо, що найбільш болючих поразок Вірменія зазнала в матчах з Україною. Перша гра завершилась з рахунком 3:0, а в другій українці знищили суперника з рахунком 5:0. Цікаво, що "синьо-жовті" забили майже половину усіх голів (8 м'ячів) у ворота вірменів – Шотландія та Ірландія в 4 матчах забили підопічним Капароса 9 голів.

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