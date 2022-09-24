Армянские журналисты устроили бойкот, требуя отставки тренера после разгрома от Украины и 1:14
Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос имеет непростые отношения с местной прессой.
Пресс-конференция перед поединком с Украиной завершилась скандалом. Общение с медиа после разгрома со счетом 0:5 от "сине-желтых" тоже было сложным для испанца.
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Единственным интересующим журналистов вопросом была отставка Капарроса. Он ответил, что у него контракт до 20 ноября и он может покинуть зал, если нет других вопросов. Однако в этот момент из помещения вышли сами журналисты, которые и устроили бойкот, сообщает sport.news.am.
К слову, Хоакин Капаррос возглавляет сборную Армении с марта 2020-го, однако сейчас у команды черная полоса. Последние 4 поединка (два против Украины и два против Шотландии) его подопечные проиграли с общим счетом 1:14.
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