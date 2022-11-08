Центральный полузащитник Джованни Ло Чельсо пропустит Мундиаль из-за травмы бедра, сообщает Ole.

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Игрок Вильярреала получил роковое повреждение 30 октября в матче против Атлетика. 26-летний хавбек долго советовался с врачами, но избежать худшего сценария не удалось. Ло Чельсо вынужден делать операцию и готовиться к длительному восстановлению. Джио вместе с Родриго Де Паулем и Леандро Паредесом сформировал постоянный треугольник в аргентинской полузащите. Именно Ло Чельсо отдал больше всех голевых передач (7) под руководством нынешнего главного тренера Лионеля Скалони. Прошлый ЧМ хавбек полностью просидел на скамейке запасных, а теперь вообще не едет на турнир.

Напомним, сборная Аргентины попала в группу С с Польшей, Саудовской Аравией и Мексикой. "Альбиселестес" начнут свой путь 22 ноября матчем против саудитов.

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