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Гравець Вільяреала отримав фатальне пошкодження 30 жовтня у матчі проти Атлетіка. 26-річний хавбек довго радився з лікарями, але уникнути найгіршого сценарію не вдалося. Ло Чельсо змушений робити операцію і готуватися до тривалого відновлення. Джіо разом з Родріго Де Паулем та Леандро Паредесом сформував постійний трикутник в аргентинському півзахисті. Саме Ло Чельсо віддав найбільше гольових передач (7) під керівництвом нинішнього головного тренера Ліонеля Скалоні. Минулий ЧС хавбек повністю просидів на лаві запасних, а тепер взагалі не їде на турнір.

Нагадаємо, збірна Аргентини потрапила в групу С з Польщею, Саудівською Аравією та Мексикою. "Альбіселестес" розпочнуть свій шлях 22 листопада матчем проти саудитів.

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