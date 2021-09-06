Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на события во время поединка отбора на ЧМ-2022.

"ФИФА сожалеет о ситуации, которая привела к отмене матча между сборными Бразилии и Аргентины и помешала миллионам болельщиков насладиться матчем между одними из важнейших футбольных наций мира.

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Первые отчеты о матче уже были отправлены в ФИФА. Эта информация будет проанализирована компетентными дисциплинарными органами, и решение будет принято позже", – сообщает пресс-служба организации.

Напомним, время матча отбора ЧМ-2022 Бразилия– Аргентина на поле вышли представители надзора здравоохранения (Anvisa), чтобы задержать нескольких игроков гостей, нарушивших карантин.

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