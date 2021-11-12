Он возглавляет десятки рейтингов и номинаций. Ему принадлежит множество рекордов и достижений, которые почти невозможно превзойти. Однако главное достижение Питера Шилтона – завоеванные сердца болельщиков.

Свою вратарскую карьеру Питер начал в ведущем клубе родного города – Лестере, когда ему исполнилось 15. В следующем году он дебютировал за "лис", став самым молодым игроком этой команды. После продажи легендарного Гордона Бэнкса 17-летний кипер получил больше игровой практики (говорят, именно Бэнкс был своеобразным протеже юного кипера в Лестере). В будущем Шилтон и Бэнкс будут считаться лучшими голкиперами в истории английского футбола.

В составе Лестера Питер пробился в финал Кубка Англии и даже отличился голом в ворота Саутгемптона. 18-летний вратарь выбил мяч от собственных ворот таким образом, что он необычным образом отбился от газона и оказался в сетке "святых".

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В ноябре 1974 года Сток Сити приобрел Шилтона за рекордные 325 тысяч фунтов. В 1977-м голкипер присоединился к Ноттингему Форесту легендарного Брайана Клафа, с которым выиграл все возможные трофеи, в частности, два подряд Кубка чемпионов.

Немалых успехов Питер достиг и в составе двух следующих команд, Саутгемптона и Дерби Каунти. Последней профессиональной командой в карьере уже 46-летнего (!) Шилтона стал Лейтон Ориент. Всего выдающийся кипер провел 1005 игр во всех английских дивизионах. А еще Шилтон остается мировым рекордсменом по количеству официальных матчей – 1390.

Шилтон с Кубком чемпионов / фото Ноттингем Форест

Главной гордостью и визиткой Питера Шилтона являются выступления в составе национальной команды. В течение многих лет его фамилия являлась символом надежности сборной Англии, где Шилтон также установил несколько рекордов. Главные из них: количество "сухих" матчей на Мундиалях (10, как и у Фабьена Бартеза) и общее количество в составе сборной Англии (125).

Впервые в национальную команду Шилтона вызвали в 1970 году. Альф Рэмзи пригласил в сборную голкипера, выступавшего не в команде элитного дивизиона. После автомобильной аварии, повреждения глаза и прощания со сборной Гордона Бэнкса борьбу за статус №1 в составе "трех львов" вели Шилтон и Рэй Клеменс из Ливерпуля.

Парадоксально, но на свой первый чемпионат мира Шилтон уехал в 32. Впоследствии после прощания со сборной Клеменса в 1984-м Шилтон на долгие годы станет основным стражем ворот. Почти половину своих матчей за сборную (61 из 125) Шилтон провел после своего 35-летия.

Шилтон на ЧМ-1990 / фото из соцсетей

В 1986-м произошло одно из самых знаковых событий в жизни вратаря и, наконец, всего мирового футбола. На том Мундиале англичане вышли из группы с огромными проблемами. На следующей стадии "три льва" без проблем прошли Парагвай (3:0), а в четвертьфинале чемпионата мира встретились с Аргентиной, которой уступили 1:2.

В начале 2020-го Шилтон дал резонансное интервью The Guardian: "После 30 лет выступлений есть несколько вещей, которыми я действительно горжусь. Одна из них – рекорд, который мы с Фабьеном Бартезом делим по наибольшему количеству "сухих" матчей на чемпионатах мира. Очевидно, это был бы мой личный рекорд, если бы не какой-то мистер Марадона. Я сделал все, что мог, и на знаменитой фотографии видно, что я ближе к мячу, чем его голова. Вот почему он сыграл рукой. Случаются люди, которые говорят: "О, он прыгнул выше тебя". Он не прыгал выше меня. Он мошенник".

Марадона и Шилтон / фото из соцсетей

Питер также предположил, что наличие VAR спасло бы Англию. Голкипер признался, что не понимает Марадону и удивляется, почему тот так и не раскаялся. В конце концов, "рука Бога" Марадоны формально не препятствовала "сухому" матчу Шилтона. В тот день Марадона забил другой феноменальный гол, пройдя чуть ли не полкоманды и забил Англии чистый мяч.

Он не будет извиняться, а я не пожму ему руки. Я всегда говорил, что он величайший игрок в истории, но я не уважаю его как спортсмена и никогда не буду, – заявил Шилтон.

Питер Шилтон / фото из соцсетей

Уже после смерти великого аргентинца Шилтон сказал: "Эта история обладала неприятным вкусом, но теперь все в прошлом. Он оставил нас, и мы должны отметить его величие".

В 1990-м Шилтон принял участие в своем третьем и последнем Мундиале. Именно там выдающийся англичанин провел прощальный, 125-й матч за сборную. Почти в 41, в поединке за третье место! К сожалению, англичане проиграли Италии (1:2), а Шилтон остался без медали. Сразу после игры Питер попрощался с национальной командой.