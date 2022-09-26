"Ожидал ли я, что после фиаско с шотландцами в Глазго главный тренер сборной Украины в Ереване проведет такую ​​массовую ротацию? Нет. Можно было предположить появление в старте разве что Ильи Забарного, Виталия Миколенко и Андрея Лунина. А вот участие с первых минут Тараса Качарабы , Александра Зубкова, Александра Тымчика, Даниила Игнатенко стала для меня неожиданностью.

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Тем не менее, казалось, что Петраков бросит в бой тех, кто провалил поединок в Глазго, чтобы они в соперничестве со слабым оппонентом поверили в свои силы. Тренер решил иначе и не прогадал.

Сначала банально не хватало сыгранности, ведь в таком составе наша сборная выступала впервые. Прежде всего, возникли проблемы с реализацией, далеко не всегда удавался быстрый переход от обороны в атаку и хозяева успевали перестроиться и устранять угрозы. Знаете, мне обиднее всего, что снова ушел с поля без своего забитого мяча Роман Яремчук. Я был убежден, что он прервет свою уже продолжительную безголевую серию. Сбитый прицел Яремчука беспокоит.

Сейчас главное, чтобы наши ребята должным образом восстановились после длительного перелета из Армении в Польшу, а затем серьезно поработали над ошибками, которые допускали недавно в Глазго. В частности, как не следует поступать при розыгрыше стандартных положений у своих ворот, дважды пропустив в довольно простых ситуациях. На мой взгляд, в Кракове у сборной Украины есть все шансы взять реванш у британцев и доказать, что "сине-желтых" не случайно считали фаворитом турнира", – сказал Кабанов в комментарии Zbirna.com.

Напомним, решающий поединок за выход в элиту Лиги наций между Украиной и Шотландией состоится в четверг, 27 октября, в Кракове. Начало встречи в 21:45.

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