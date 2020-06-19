Саутгемптон на выезде разгромил Норвич: 30-й тур АПЛ, пятница

Норвич в родных стенах разгромно уступил Саутгемптону в рамках 30-го тура АПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Игровой вечер пятницы начал поединок Норвич – Саутгемптон. Уже на 9-й минуте хозяева имели прекрасную возможность забить. Дримич стал адресатом ювелирной навесной передачи в штрафную, но в прыжке пробил головой выше ворот. А на 34-й Ингз ответил прострелом из пределов штрафной, но попал в штангу. Больше интересных моментов в первой половине встречи зрители не увидели.

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А в начале второго тайма "святым" удалось выйти вперед. Ингз сбросил под удар Армстронгу, а тот молниеносно пробил в правую девятку. Это вдохновило гостей и вскоре, на 54-й Ингз выполнил великолепный индивидуальный проход и пробил между 2-х защитников в правый нижний угол – 0:2. Окончательного разгрома Норвичу нанес Натан Редмонд на 79-й. Он получил классную диагональ от Обафеми, убрал 2-х игроков и мощно пробил в дальний угол. Финальный свисток зафиксировал разгромное поражение хозяев – 0: 3.

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