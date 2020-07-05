Конфуз Зинченко привел к поражению Манчестер Сити – видеообзор матча против Саутгемптона

Испания — 01:12 834
-
Барселона разгромила Вильярреал в матче с шедевральными голами Суареса и Гризманна
-
Кальяри – Аталанта: роскошный Малиновский провел лучший матч в Италии, став главным фактором победыИталия — 00:05 3102
-
Милевский и еще 9 игроков Динамо Брест заболели коронавирусом – один из украинцев находится в больницеМир — 5 июль 1534
-
Карпаты будут исключены из УПЛ – известна судьба несыгранных матчей и последствия для львовского клубаУкраина — 5 июль 1822
-
Манчестер Сити неожиданно уступил Саутгемптону – Зинченко стал виновником единственного пропущенного голаАнглия — 5 июль 576