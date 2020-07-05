Конфуз Зинченко привел к поражению Манчестер Сити – видеообзор матча против Саутгемптона

Саутгемптон победил Манчестер Сити в матче 33 тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча Саутгемптон – Манчестер Сити на Футбол 24.

Единственный гол в отчетной встрече был забит еще в начале первого тайма. Антигероем стал Александр Зинченко. Украинец потерял мяч под прессингом, а Че Адамс заметил, что Эдерсон вышел слишком далеко, и метров с 40-ка отправил мяч в сетку.

Манчестер Сити неожиданно уступил Саутгемптону – Зинченко стал виновником единого пропущенного гола

Манчестер Сити после этого матча остался на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Саутгемптон набрал 43 очка и поднялся на тринадцатое место.