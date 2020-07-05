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Конфуз Зінченка призвів до поразки Манчестер Сіті – відеоогляд матчу проти Саутгемптона

5 липня 23:16 - Читать на русском
Конфуз Зінченка призвів до поразки Манчестер Сіті – відеоогляд матчу проти Саутгемптона
Саутгемптон – Манчестер Сіті – відео гола та огляд матчу

Саутгемптон обіграв Манчестер Сіті у матчі 33 туру АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу Саутгемптон – Манчестер Сіті на Футбол 24.

16’ Че Адамс
 
16’ Че Адамс

Єдиний гол у звітній зустрічі був забитий ще на початку першого тайму. Антигероєм став Олександр Зінченко. Українець втратив м'яч під пресингом, а Че Адамс помітив, що Едерсон вийшов задалеко, і метрів із 40-ка відправив м'яч у сітку.

Манчестер Сіті несподівано поступився Саутгемптону – Зінченко став винуватцем єдиного пропущеного гола

Манчестер Сіті після цього матчу залишився на другому місці в турнірній таблиці АПЛ. Саутгемптон набрав 43 очки і піднявся на 13-у сходинку.

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Теги
Англія Відеоновини Саутгемптон Саутгемптон Манчестер Сіті Манчестер Сіті Саутгемптон - Манчестер Сіті Олександр Олександр Зінченко
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