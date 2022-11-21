Сборная Англии уверенно расправилась с Ираном в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Сборная Англии уничтожила Иран со счётом 6:2. В самом начале встречи основной вратарь исламской сборной Алиреза Бейранванд получил серьёзную травму и попросил замену. Но команда Гарет Саутгейта забила целых шесть мячей в ворота соперника не по этой причине.

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Показателен и тот факт, что при шести забитых мячах Харри Кейн покинул поле только с двумя голевыми передачами в активе. В этот день забивали другие: Беллингем, Сака, Стерлинг, Рашфорд и Грилиш. Спортивная редакция интернет-издания ВВС признала Букайо Саку лучшим игроком этого матча.

Как тут не удивиться тому, что в своём клубе – Арсенале – Сака является самым низкооплачиваемым игроком основного состава?!