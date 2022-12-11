"Это потрясающе. Это был большой матч, мы встречались с очень сильной английской командой. Но мы снова себя проявили.

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То, что мы снова в полуфинале, здорово для всех игроков. Мы хотим остановить время и будем наслаждаться этим до среды.

У нас есть правильный менталитет, правильное состояние разума, и это видно. Мы удержали преимущество в счете благодаря своему сердцу и своему мужеству.

Будем очень серьезно готовиться к Марокко. Эта команда заслуживает признания, что неудивительно. Мы очень серьезно к ней отнесемся", – цитирует Дешама RMC Sport.

Напомним, сборная Франции, несмотря на два пенальти в свои ворота, одолела Англию (2:1) и вышла в полуфинал ЧМ-2022. Поединок против Марокко состоится в среду, 14 декабря. Начало встречи в 21:00.

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