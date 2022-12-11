Дешам – о выходе Франции в полуфинал ЧМ-2022: "Хотим остановить время, чтобы наслаждаться победой над Англией"
Главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам подвел итоги матча с "тремя львами" (2:1).
"Это потрясающе. Это был большой матч, мы встречались с очень сильной английской командой. Но мы снова себя проявили.
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То, что мы снова в полуфинале, здорово для всех игроков. Мы хотим остановить время и будем наслаждаться этим до среды.
У нас есть правильный менталитет, правильное состояние разума, и это видно. Мы удержали преимущество в счете благодаря своему сердцу и своему мужеству.
Будем очень серьезно готовиться к Марокко. Эта команда заслуживает признания, что неудивительно. Мы очень серьезно к ней отнесемся", – цитирует Дешама RMC Sport.
Напомним, сборная Франции, несмотря на два пенальти в свои ворота, одолела Англию (2:1) и вышла в полуфинал ЧМ-2022. Поединок против Марокко состоится в среду, 14 декабря. Начало встречи в 21:00.
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