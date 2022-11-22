Среда была объявлена ​​праздничным выходным днем ​​для всех рабочих и студентов в Саудовской Аравии после того, как во вторник национальная сборная выиграла матч чемпионата мира против Аргентины. Об этом информирует Arab News.

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Напомним, что Саудовская Аравия обыграла Аргентину с Месси в составе со счётом 2:1.

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