Середа була оголошена святковим вихідним днем ​​для всіх робітників та студентів у Саудівській Аравії після того, як у вівторок національна збірна виграла матч чемпіонату світу проти Аргентини. Про це повідомляє Arab News.

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Король Салман схвалив пропозицію наслідного принца Мухаммеда бін Салмана відзначити перемогу національної команди святом.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія обіграла Аргентину з Мессі у складі з рахунком 2:1.

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