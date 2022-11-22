Анхель Ди Мария считает, что сборная Аргентины попала в офсайдную ловушку.

Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария определил главную причину поражения своей команды в стартовом матче ЧМ-2022 от Саудовской Аравии (1:2).

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"Мы попали в их ловушку, в офсайдную ловушку. Но важно продолжать работать, эта группа игроков очень хорошо справляется", – цитирует слова Ди Марии официальный сайт аргентинской ассоциации футбола.

Напомним, что словенский судья Славко Винчич отменил в первом тайме три гола "альбиселесте" из-за положения вне игры.

Главный тренер Аргентины Лионель Скалони ранее заявил, что эти офсайды были миллиметровыми.

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