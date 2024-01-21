Летнее трансферное окно-2024 обещает быть не менее громким, чем прошлогоднее.

Клубы из Саудовской Аравии готовятся снова взорвать трансферный рынок – лига планирует потратить почти 2 млрд фунтов стерлингов летом этого года, сообщает CaughtOffside.

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Прошлым летом представители саудовской лиги потратили около 750 млн фунтов, что позволило заманить в чемпионат немало звездных игроков. Следующим летом можно рассчитывать увидеть больше суперзвезд в Саудовской Аравии. В частности, сообщают о желании подписать Мохамеда Салаха из Ливерпуля и Кевина де Брюйне из Ман Сити.

Это далеко не весь перечень звезд, которых хотели бы подписать представители Саудовской Аравии: Хын Мин Сон, Осимхен, Тьяго Алькантара и другие. Также отмечается, что в правила внесли изменения – теперь вместо 8 легионеров можно иметь 10 игроков иностранного происхождения, но 2 должны быть рождены не ранее 2003 года.

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