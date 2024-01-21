Клуби з Саудівської Аравії готуються знову підірвати трансферний ринок – ліга планує витратити майже 2 млрд фунтів стерлінгів влітку цього року, повідомляє CaughtOffside.

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Минулого літа представники саудівської ліги витратили близько 750 млн фунтів, що дозволило заманити в чемпіонат чимало зіркових гравців. Наступного літа можна розраховувати побачити більше суперзірок у Саудівській Аравії. Зокрема, повідомляють про бажання підписати Мохамеда Салаха з Ліверпуля та Кевіна де Брюйне з Ман Сіті.

Це далеко не весь перелік зірок, яких хотіли б підписати представники Саудівської Аравії: Хин Мін Сон, Осімхен, Тьяго Алькантара та інші. Також зазначається, що в правила внесли зміни – тепер замість 8 легіонерів можна мати 10 гравців іноземного походження, але 2 мають бути народжені не раніше 2003 року.

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