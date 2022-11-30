Сборная Саудовской Аравии в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 встретится с Мексикой. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными Саудовской Аравии и Мексики начнётся в 21:00 по киевскому времени. Телетрансляция встречи доступна на MEGOGO и Суспільному. Текстовую трансляцию проведёт "Футбол 24".

Всё или ничего: анонс поединка ЧМ-2022 Саудовская Аравия – Мексика

В группе С лидирует сборная Польши, в активе которой 4 зачётных балла с разницей голов "+2", однако Аргентина и Саудовская Аравия отстают всего на один пункт. У "альбиселесте" по голам "+1", у "орлов пустыни" – "-1". Мексика замыкает квартет, набрав всего 1 очко при "-2".

Спрогнозировать финальное распределение мест при таких условиях непросто, но триумф над мексиканцами гарантирует саудитам выход в 1/8 финала ЧМ-2022. Мексика же даже при условии победы будет зависеть от результата параллельной встречи.

Стартовые составы

Саудовская Аравия:

Мексика:

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