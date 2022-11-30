Збірна Саудівської Аравії в рамках 3-го туру групового етапу чемпіонату світу-2022 зустрінеться з Мексикою. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 3-го туру групового етапу ЧС-2022 між збірними Саудівської Аравії та Мексики розпочнеться о 21:00 за київським часом. Телетрансляція зустрічі доступна на MEGOGO та Суспільному. Текстову трансляцію проведе "Футбол 24".

Все або нічого: анонс поєдинку ЧС-2022 Саудівська Аравія – Мексика

У групі С лідирує збірна Польщі, в активі якої 4 залікових бали з різницею голів "+2", однак Аргентина й Саудівська Аравія відстають лишень на один пункт. У "альбіселесте" за голами "+1" , у "орлів пустелі" – "-1". Мексика замикає квартет, набравши всього 1 очко при "-2".

Спрогнозувати фінальний розподіл місць за таких умов непросто, але перемога над мексиканцями гарантує саудитам вихід в 1/8 фіналу ЧС-2022. Мексика ж навіть за умов звитяги залежатиме від результату паралельної зустрічі.

Стартові склади

Саудівська Аравія:

Мексика:

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