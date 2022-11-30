Чемпионат мира-2022. 3 тур. Группа С

30 ноября, 21:00. Лусаил, стадион Лусаил Айконик

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Телетрансляция: Суспільне, MEGOGO

Квартет С, как и большинство групп перед стартом 3 тура, дарит интригу для нейтрального болельщика. Конечно, симпатии многих украинцев на стороне сборной Польши, но, кроме этого, будут играть еще и саудиты с мексиканцами, которые пока остаются андердогами. И между собой они будут соревноваться за место под солнцем, то есть в плей-офф. В конце концов, все команды группы могут там оказаться.

Между собой мексиканцы и саудиты встречались всего трижды в истории. И было это еще в прошлом веке в Кубке Конфедераций. Во всех трех поединках уверенные победы (5:1, 5:0, 2:0) одержал "триколор", но с тех пор многое изменилось. Саудовская Аравия трансформировалась, Мексика тоже. Поэтому обращать внимание на эти результаты не очень будем. Лучше вспомним, как играли команды в предыдущих двух турах.

Мексика прошла дистанцию немного стабильнее, имея исполнителей, которые играют в Европе – едва не одолела Польшу, превосходя своего визави, и довольно солидно противостояла Аргентине, которая одержала победу на классе и благодаря фактору Лионеля Месси.

Саудовская Аравия, в свою очередь, выглядела ярче – в матче с "альбиселесте" провела эффективные 10 минут на старте второго тайма. Этого было достаточно для победы. Против поляков "орлы пустыни" тоже сумели удивить, демонстрируя очень неуступчивый и атакующий футбол.

Саудиты перед последним поединком не могут рассчитывать на Абдулла Аль-Мальки из-за перебора желтых, травмировавшегося Сальмана Аль-Фаражи, сломавшего скуловую кость Ясира Аль-Шахрани и Риада Шарахили. Все, кроме последнего, играли против Аргентины и Польши. Мексика потеряла только Андреса Гуардадо из-за мышечной контузии.

Ориентировочные составы на матч Саудовская Аравия – Мексика

Саудовская Аравия: Аль-Оваис – Аль-Брейк, Аль-Булайхи, Аль-Амри, Абдулхамид – Н. Аль-Давсари – С. Аль-Давсари, Канно, Аль-Наджи, Аль-Бурайкан – Аль-Шехри.

Мексика: Очоа – Гальярдо, Монтес, Морено, Н. Араухо, К. Альварес – Э. Альварес, Чавес, Эррера – Вега, Лосано.

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Мексика на этом чемпионате мира еще не забивала, в отличие от саудитов. Ее устроит только победа. Соперника может удовлетворить и ничья при определенных раскладах. Однако букмекеры все как один ставят на победу именно номинальных гостей.

У подопечных Херардо Мартино должно быть преимущество, ведь им придется идти вперед со стартовых минут. Можно ожидать открытый футбол. В целом команды упрямые и непредсказуемые, боевые и эмоциональные. Ничья могла бы быть закономерным результатом. Но разве что-то угадаешь на этом нелогичном во всех смыслах ЧМ? Поставим на победу "триколора".