Саудовская Аравия – Египет: послематчевая пресс-конференция Эктора Купера

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер прокомментировал поражение от команды Саудовской Аравии в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

"Первый тайм мы провели прекрасно, создавали моменты. По крайней мере три совершенно явных. Потому что произошло после перерыва, наверное, есть объяснение. Мы разочарованы, но психологически мы точно были готовы.

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Почему сборная Египта мало атакует? Оборона – это наша стратегия. Иногда нужно хорошо защищаться. В первом тайме мы имели нужный результат. Если бы использовали свои моменты – вели бы в счете.

В течение последних трех лет и пять месяцев Египет выступал неплохо. Неплохо сыграли с Уругваем в первом туре группового этапа чемпионата мира. Возможно, сегодня мы не учли некоторые факторы. Но если бы мы поменяли стратегию, могли бы вообще не выйти на ЧМ. Не скажу, что стратегия сегодня не сработала.

Пока я не собираюсь подавать в отставку. У меня действующий контракт на определенный срок. Вопрос об отставке не стоит поднимать. Посмотрим, что будет после ЧМ. Мы провели две встречи с Федерацией футбола Египта, предстоит еще одна. Пока ничего неизвестно.

Я не видел никаких проблем и расстройства внутри команды. По крайней мере мне о них неизвестно. Комментарии я слышал разные", – цитирует Купера Sport24.ru.