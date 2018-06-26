ЧС-2018: Саудівська Аравія на останніх хвилинах здолала Єгипет

Саудівська Аравія та Єгипет зустрілись у заключному турі групового етапу Чемпіонату Світу 2018. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Матч Саудівська Аравія – Єгипет розпочався о 17:00 за київським часом. В перші 20 хвилин суттєвої переваги ні в кого з суперників не було, однак помилка аравійців в захисті дозволила Салаху прийняти довгу передачу і другим дотиком елегантно перекинути воротаря. А вже за 3 хвилини єгиптянин міг оформити дубль, однак перекинувши воротаря Салах не влучив у ворота.

Саудівська Аравія – Єгипет – відео голів

Саудівська Аравія більше контролювала м'яч, однак до ударів по воротах справа не доходила. На 41 хвилині аравійці отримали нагоду зрівняти рахунок, Фатхі рукою перервав простріл у штрафному майданчику. Однак Аль-Муваллад не зміг ударом з позначки пробити сьогоднішнього рекордсмена Ель-Хадарі, який перевів м'яч у поперечку. А от друга спроба 11 метрового удару виявилась результативною. Цього разу Габр притримав за руку суперника і Аль-Фараж впевнено реалізував пенальті.

Другий тайм активніше розпочала Саудівська Аравія, захопивши м'яч під свій контроль. Непогані комбінації призводили до напівмоментів біля воріт єгиптян. "Фараони" ж грали від захисту, зрідка будуючи власні атаки, в основному через Салаха. На удар Трезеге головою аравійці відповіли неточним ударом Бахбіра з меж штрафного. Під кінець матчу Єгипет активізувався, однак саме Саудівська Аравія вирвала перемогу. Після затяжної атаки Отайф в центрі штрафного зумів скинути під удар Аль-Давсарі, який потужним ударом метрів з 7 приніс перемогу аравійцям.

Чемпіонат Світу 2018, група А, 3 тур

Саудівська Аравія – Єгипет – 2:1

Голи: Аль-Фараж, 45+6, Аль-Давсарі, 90+5 – Салах, 22

Нереалізований пенальті: Аль-Муваллад, 41