Саудівська Аравія – Єгипет: післяматчева прес-конференція Ектора Купера

Головний тренер збірної Єгипту Ектор Купер прокоментував поразку від команди Саудівської Аравії в матчі третього туру групового етапу ЧС-2018.

"Перший тайм ми провели прекрасно, створювали моменти. Принаймні три абсолютно явних. Тому, що сталося після перерви, напевно, є пояснення. Ми розчаровані, але психологічно ми точно були готові.

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Чому збірна Єгипту мало атакує? Оборона – це наша стратегія. Іноді потрібно добре захищатися. У першому таймі ми мали потрібний результат. Якби використали свої моменти – вели б у рахунку.

Протягом останніх трьох років і п'ять місяців Єгипет виступав непогано. Непогано зіграли з Уругваєм в першому турі групового етапу чемпіонату світу. Можливо, сьогодні ми не врахували деякі фактори. Але якби ми поміняли стратегію, могли б взагалі не вийти на ЧС. Не скажу, що стратегія сьогодні не спрацювала.

Поки я не збираюся подавати у відставку. У мене діючий контракт на певний термін. Питання про відставку не варто піднімати. Подивимося, що буде після ЧС. Ми провели дві зустрічі з Федерацією футболу Єгипту, має бути ще одна. Поки нічого невідомо.

Я не бачив ніяких проблем і розладу всередині команди. Принаймні мені про них невідомо. Коментарі я чув різні", – цитує Купера Sport24.ru.