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Сассуоло в родных стенах разгромил Брешию

21:24 13 Читати українською
Сассуоло в родных стенах разгромил Брешию
Сассуоло – Брешия – 3:0

Заключительный матч 25-го тура чемпионата Италии завершился сокрушительным поражением Брешии в Сассуоло.

45’ Франческо Капуто
61’ Франческо Капуто
74’ Жереми Бога
 
45’ Франческо Капуто
61’ Франческо Капуто
74’ Жереми Бога

Первый тайм поединка прошёл ровно, хотя на 30-х минутах более остро выглядела Брешия. В частности, два выстрела с близкой и средней дистанции нанёс Балотелли, а на 39-й минуте с линии вратарской бил Змргал – вратарь Консильи справился со всем. Сассуоло же резко перехватил инициативу перед свистком на перерыв, что вылилось в прорыв Дефреля в штрафную и пас под удар Капуто метров с восьми – без шансов для голкипера. 0:1.

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Во втором тайме игра гостей полностью разладилась, а футболисты Сассуоло только добавляли. "Брешианини" держались примерно 15 минут, а затем окончательно "поплыли", пропустив два гола: на 61-й Капуто красивым ударом слёту оформил дубль, а на 74-й проход Бога левым флангом со смещением в штрафную завершился выстрелом в дальний угол – 3:0. Через четыре минуты Жереми забил ещё один гол, но его отменили из-за офсайда. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу хозяев.

Таким образом, Сассуоло набрал 32 очка, поднявшись на одиннадцатую позицию в турнирной таблице Серии А. Брешия, имея в активе всего 16 зачётных баллов, остаётся последней .До спасительной семнадцатой строчки подопечным Диего Лопеса не хватает девять очков.

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Сассуоло - Брешия Сассуоло Сассуоло Италия Брешия Брешия
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