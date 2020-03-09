toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОРОНАВІРУС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Сассуоло в рідних стінах розгромив Брешію

21:23 95 Читать на русском
Сассуоло в рідних стінах розгромив Брешію
Сассуоло – Брешія – 3:0

Завершальний матч 25-го туру чемпіонату Італії завершився нищівної поразкою Брешії в Сассуоло.

45’ Франческо Капуто
61’ Франческо Капуто
74’ Жеремі Бога
 
45’ Франческо Капуто
61’ Франческо Капуто
74’ Жеремі Бога

Перший тайм поєдинку пройшов рівно, хоча на 30-х хвилинах більш гостро виглядала Брешія. Зокрема, два постріли з близької та середньої дистанції завдав Балотеллі, а на 39-й хвилині з лінії воротарського бив Змргал – воротар Консільї впорався з усім. Сассуоло ж різко перехопив ініціативу перед свистком на перерву, що вилилось у прорив Дефреля в штрафний та пас під удар Капуто метрів з восьми – без шансів для голкіпера. 0:1.

Арсенал планує придбати капітана Сассуоло Берарді

У другому таймі гра гостей повністю розлагодилася, а футболісти Сассуоло лише додавали. "Брешіаніні" трималися приблизно 15 хвилин, а потім остаточно "поплили", пропустивши два голи: на 61-й Капуто красивим ударом зльоту оформив дубль, а на 74-й прохід Бога лівим флангом зі зміщенням в карний майданчик завершився пострілом в дальній кут – 3:0. За чотири хвилини Жеремі забив ще один гол, але його скасували через офсайд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу господарів.

Таким чином, Сассуоло набрав 32 очки, піднявшись на одинадцяту позицію в турнірній таблиці Серії А. Брешія, маючи в активі всього 16 залікових балів, залишається останньою. До рятівної сімнадцятої сходинки підопічним Дієго Лопеса не вистачає аж дев'ять очок.

Ліверпуль за 2 кроки від титулу, провал Реала, дивне Дербі Італії та "Едерсоне, де ти гуляв" – огляд вікенду

blog_ava
"Фол Шабанова – чистий пенальті": Динамо і Шахтар – із проблемами, сенсаційний кандидат у збірну України і як бути з VAR
14:00
8847
Теги
Італія Брешія Брешія Сассуоло Сассуоло Сассуоло - Брешія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Мілько визнаний найкращим гравцем 22 туру УПЛ
    Україна — 12:51415 Мілько визнаний найкращим гравцем 22 туру УПЛ
22
год
:
46
хв
Ейбар
21:00
Реал Сосьєдад
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук