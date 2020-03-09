Сассуоло в рідних стінах розгромив Брешію

Завершальний матч 25-го туру чемпіонату Італії завершився нищівної поразкою Брешії в Сассуоло.

Перший тайм поєдинку пройшов рівно, хоча на 30-х хвилинах більш гостро виглядала Брешія. Зокрема, два постріли з близької та середньої дистанції завдав Балотеллі, а на 39-й хвилині з лінії воротарського бив Змргал – воротар Консільї впорався з усім. Сассуоло ж різко перехопив ініціативу перед свистком на перерву, що вилилось у прорив Дефреля в штрафний та пас під удар Капуто метрів з восьми – без шансів для голкіпера. 0:1.

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У другому таймі гра гостей повністю розлагодилася, а футболісти Сассуоло лише додавали. "Брешіаніні" трималися приблизно 15 хвилин, а потім остаточно "поплили", пропустивши два голи: на 61-й Капуто красивим ударом зльоту оформив дубль, а на 74-й прохід Бога лівим флангом зі зміщенням в карний майданчик завершився пострілом в дальній кут – 3:0. За чотири хвилини Жеремі забив ще один гол, але його скасували через офсайд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу господарів.

Таким чином, Сассуоло набрав 32 очки, піднявшись на одинадцяту позицію в турнірній таблиці Серії А. Брешія, маючи в активі всього 16 залікових балів, залишається останньою. До рятівної сімнадцятої сходинки підопічним Дієго Лопеса не вистачає аж дев'ять очок.

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