Сассуоло умудрился проиграть Ювентусу (1:2) в 34-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.

Ювентус отыграл слабо. Вдвое уступил по ударам и остроте созданных моментов (xG). Сассуоло еще до перерыва имел достаточно шансов, чтобы закрыть матч. Однако Траоре, Барарди, Скамакка и Фраттези плохо распорядились своими возможностями.

Ювентус на последних минутах вырвал волевую победу над Сассуоло

Сассуоло только раз забил до перерыва, когда Распадори воспользовался хитрым пасом Берарди и завершил красивую атаку. Но еще в первом тайме Ювентус сравнял счет усилиями Дыбалы.

Решающий гол на последних минутах матча забил Мойзе Кин, попав голкиперу между ног. Эта победа помогла Ювентусу крепко закрепиться в топ-4 Серии А.