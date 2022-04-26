Сассуоло в завершающем матче 34 тура Серии А принимал Ювентус. Для туринцев победа была очень важной, ведь они замыкали топ-4 и имели не такой уж большой отрыв от пятой Ромы – всего 5 очков.

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"Нероверди" были гораздо активнее в обоих таймах, нанеся вдвое больше ударов со значительно более высокой остротой (1,72 xG против 0,88 у Юве). Преимущество вылилось в гол на 39-й минуте – это Распадори получил проникающую передачу от Берарди и пробил с острого угла под дальнюю штангу. 1:0! Впрочем, прямо свистком на перерыв Ювентус отыгрался в результате обыграша на правом краю штрафного и выстрела Дибалы под перекладину. 1:1!

Ничейный счёт не менялся практически весь второй тайм. Казалось, что всё так и завершится, однако на 89-й минуте Кин получил заброс на левую половину штрафной, классно развернулся и нанёс мощный удар. Точно в дальний угол ворот Сассуоло – 1:2! Это был победный гол.

Таким образом Ювентус набрал 67 очков, оторвавшись от пятой позиции на 8 зачетных баллов. До третьей строчки, на которой расположился Наполи, туринцам не хватает одного пункта. Сассуоло, имея 46 очков, остался десятым.

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