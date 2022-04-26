Сассуоло примудрився програти Ювентусу (1:2) у 34 турі Серії А. Дивіться відео голів і огляд матчу.

Ювентус відіграв слабко. Вдвічі поступився за ударами та за гостротою створених моментів (xG). Сассуоло ще до перерви мав достатньо шансів, щоб закрити матч. Однак Траоре, Барарді, Скамакка та Фраттезі погано розпорядилися своїми нагодами.

Ювентус на останніх хвилинах вирвав вольову перемогу над Сассуоло

Сассуоло лише раз забив до перерви, коли Распадорі скористався хитрим пасом Берарді та завершив красиву атаку. Але ще в першому таймі Ювентус зрівняв рахунок зусиллями Дибали.

Вирішальний гол на останніх хвилинах матчу забив Мойзе Кін, влучивши голкіперу поміж ніг. Ця перемога допомогла Ювентусу міцно закріпитися в топ-4 Серії А.