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Саррі зізнався про проблему в атакувальній ланці Ювентуса

14:46 179 Читать на русском
Саррі зізнався про проблему в атакувальній ланці Ювентуса
Мауріціо Саррі та Кріштіану Роналду / Фото ФК Ювентус

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі має приємний клопіт щодо комбінування двох зірок у своєму колективі.

"Дибала – просто феноменальний футболіст. Єдина складність полягає в тому, що непросто змусити двох видатних гравців – таких, як він і Роналду – співіснувати на полі. При цьому вони в будь-який момент можуть змінити ситуацію в матчі.

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З тактичної точки зору використовувати їх одночасно непросто. Проте, коли в команді є два гравці з такими якостями, інші футболісти повинні адаптуватися до цього – що при грі в атаці, що у захисті", – цитує Саррі Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Ювентус планує офіційно вийти з карантину 22 червня поєдинком проти Болоньї.

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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія Пауло Дибала Пауло Дибала Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
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