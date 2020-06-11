Саррі зізнався про проблему в атакувальній ланці Ювентуса

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі має приємний клопіт щодо комбінування двох зірок у своєму колективі.

"Дибала – просто феноменальний футболіст. Єдина складність полягає в тому, що непросто змусити двох видатних гравців – таких, як він і Роналду – співіснувати на полі. При цьому вони в будь-який момент можуть змінити ситуацію в матчі.

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З тактичної точки зору використовувати їх одночасно непросто. Проте, коли в команді є два гравці з такими якостями, інші футболісти повинні адаптуватися до цього – що при грі в атаці, що у захисті", – цитує Саррі Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Ювентус планує офіційно вийти з карантину 22 червня поєдинком проти Болоньї.

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