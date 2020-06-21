Сарри поссорился с Пьяничем на тренировке и хочет наказать боснийца – Роналду также недоволен тренером

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри теряет контроль над своими подопечными.

Наставник туринцев во время последней тренировки разговаривал на повышенных тонах с хавбеком Миралемом Пьяничем, информирует Lа Stampa.

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Сарри был крайне недоволен выступлениями боснийца в двух матчах Кубка Италии и решил снова раскритиковать его перед партнерами. Пьянич не сдержался, поэтому также бросил несколько горячих слов в адрес тренера. Ожидается, что 30-летний полузащитник будет наказан и не сыграет в завтрашнем матче против Болоньи.

Источник добавляет, что претензии к Сарри имеет и Криштиану Роналду. Главную звезду Ювентуса раздражают решения наставника ставить его в центр нападения, где он чувствует себя некофмортно.

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