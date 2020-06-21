toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Сарри поссорился с Пьяничем на тренировке и хочет наказать боснийца – Роналду также недоволен тренером

18:17 - Читати українською
Сарри поссорился с Пьяничем на тренировке и хочет наказать боснийца – Роналду также недоволен тренером
Пьянич и Сарре / АР

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри теряет контроль над своими подопечными.

 

Наставник туринцев во время последней тренировки разговаривал на повышенных тонах с хавбеком Миралемом Пьяничем, информирует Lа Stampa.

Ювентус потерял двух звезд в финале Кубка Италии – один из них может не сыграть до конца сезона

Сарри был крайне недоволен выступлениями боснийца в двух матчах Кубка Италии и решил снова раскритиковать его перед партнерами. Пьянич не сдержался, поэтому также бросил несколько горячих слов в адрес тренера. Ожидается, что 30-летний полузащитник будет наказан и не сыграет в завтрашнем матче против Болоньи.

Источник добавляет, что претензии к Сарри имеет и Криштиану Роналду. Главную звезду Ювентуса раздражают решения наставника ставить его в центр нападения, где он чувствует себя некофмортно.

Камбек Ярмоленка і Маліновського, дербі Ліверпуля, екзамен Барселони та Моурінью проти Ман Юнайтед – топ-матчі вікенду

blog_ava
Миколенко может перебраться в Италию – украинца хочет топ-клуб, но есть одна проблема
11:42
1445
Теги
Криштиану Криштиану Роналду Миралем Миралем Пьянич Ювентус Ювентус Италия Маурицио Маурицио Сарри Болонья - Ювентус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
32
мин
Динамо Киев
19:30
Колос
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук