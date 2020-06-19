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Ювентус потерял двух звезд в финале Кубка Италии – один из них может не сыграть до конца сезона

20:35 - Читати українською
Ювентус потерял двух звезд в финале Кубка Италии – один из них может не сыграть до конца сезона
Самт Хедира и Алекс Сандро / фото ФК Ювентус

Игроки Ювентуса Алекс Сандро и Сами Хедира получили повреждения в финале Кубка Италии против Наполи (0:0, пен. 2:4).

 

В Алекса Сандро диагностировано повреждение внутренней боковой связки колена после противостояния с Наполи. Бразилец уже начал занятия с физиотерапевтом. По информации Sky Sport Italia, Сандро будет недоступен в течение следующих трех недель.

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А вот Сами Хедира имеет более серьезную травму – частичное повреждение сухожилия мышцы правого бедра, сообщает официальный сайт Ювентуса. Немец ожидает углубленное обследование, но уже существует риск, что хавбек в текущем сезоне больше не появится на поле.

К слову, Ювентус уступил Наполи в финале Кубка Италии (0:0, пен. 2:4). Интересно, что Роналду впервые в своей карьере уступил в двух подряд финальных поединках – перед этим Лацио одолел Ювентус в Суперкубке Италии.

Наполи драматично одолел Ювентус в серии пенальти и завоевал Кубок Италии

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Теги
Наполи Наполи Италия Наполи - Ювентус Сами Сами Хедира Алекс Алекс Сандро Ювентус Ювентус
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