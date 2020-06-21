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Саррі посварився з П'янічем на тренуванні і хоче покарати боснійця – Роналду також невдоволений тренером

18:17 - Читать на русском
Саррі посварився з П'янічем на тренуванні і хоче покарати боснійця – Роналду також невдоволений тренером
П'яніч і Саррі / АР

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі втрачає контроль над своїми підопічними.

 

Наставник туринців під час останнього тренування мав розмову на підвищених тонах з хавбеком Міралемом П'янічем, інформує Lа Stampa.

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Саррі був вкрай невдоволений виступами боснійця в двох матчах Кубка Італії і вирішив знову розкритикувати його перед партнерами. П'яніч не стримався, тому також кинув кілька гарячих слів на адресу тренера. Очікується, що 30-річний півзахисник буде покараний і не зіграє в завтрашньому матчі проти Болоньї.

Джерело додає, що претензії до Саррі має і Кріштіану Роналду. Головну зірку Ювентуса дратують рішення наставника ставити його в центр нападу, де він почувається некофмортно.

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Ювентус Ювентус Італія Мауріціо Мауріціо Саррі Болонья - Ювентус Кріштіану Кріштіану Роналду Міралем Міралем П'яніч
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