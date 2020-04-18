Сарри: Игроки Челси плакали, когда я сообщил, что ухожу из клуба

Бывший наставник Челси, а ныне главный тренер Ювентуса, Маурицио Сарри рассказал, как строит отношения с футболистами.

"Чем выше поднимаешься по карьерной лестнице, тем сложнее выстраивать отношения с игроками. У меня были противоречивые отношения с футболистами Челси, но когда я сказал, что ухожу из клуба, многие плакали.

Я не тот человек, который гладит других по голове. Много говорю о том, что игроки делают неправильно, и значительно меньше о хорошем. Думаю, это сильно влияет на отношение, однако потом вас начинают ценить за то, кем вы есть.

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Самые длительные отношения у меня с теми, кого я выпускал на поле реже других. Футболисты делают выводы, как только начинают понимать мой характер", – сказал Маурицио Сарри клубному каналу Ювентуса на Youtube.

Напомним, что Маурицио Сарри провел в Челси лишь один сезон-2018/19, в котором выиграл Лигу Европы и взял "бронзу" АПЛ. Прошлым летом специалист возглавил Ювентус.

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