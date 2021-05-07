"Какие позиции планируем усилить в межсезонье? Мы должны закончить этот чемпионат и уже дальше будем разговаривать на все эти темы. На сегодняшний день контракты заканчиваются практически у 70% футболистов, поэтому впереди предстоит серьезная работа", – отметил Санжар на послематчевой пресс-конференции.

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Напомним, что наставник второй раз возглавил донецкий клуб лишь три дня назад – Роман уже возглавлял донецкий клуб с 2013 по 2018 годы. Последним местом работы 41-летнего специалиста были Карпаты, которые он оставил летом 2020-го.

Первый поединок после своего возвращения Санжар провалил – его Олимпик был разбит Рухом (0:3). Несмотря на это, клубу удалось остаться в УПЛ.

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