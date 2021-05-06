Погром за 22 минуты в видеообзоре матча Рух – Олимпик
21:12 - Читати українською
Рух уверенно переиграл Олимпик (3:0) в 25-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".
Первые минуты были ударными в исполнении львовян. Притула расстрелял Кичака на 4-й, Борячуку удался отличный удар головой, а Климчук хладнокровно реализовал 11-метровый удар на 26-й. Для погрома понадобилось каких-то 22 минуты первого тайма.
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Олимпик не сумел отметиться до финального свистка, имея несколько возможностей. Рух спокойно доиграл матч, набрав 27 очков и закрепившись на 10-й позиции. Олимпик остался на тринадцатом месте, имея в своем активе 21 зачетный балл.
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