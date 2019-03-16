Сантуш: В сборной Украины ведущую роль играют игроки Шахтера

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матчей квалификации к Евро-2020 против сборных Украины и Сербии.

"Важно понимать, что это будет новый цикл, к которому мы должны подойти с полной ответственностью. К счастью, мы впервые в истории будем делать это в статусе действующего чемпиона Европы. Это будет очень тяжелое испытание, но мы хотим защитить звание чемпиона Старого света, что ранее удавалось только Испании. Только все вместе – команда, игроки и болельщики мы сможем добиться успеха.

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Сборная Украины – мощная и качественная команда, где ведущую роль играют Шахтера, который хорошо известен в Португалии, ведь его тренирует Паулу Фонсека. Он создал прекрасную команду.

Что касается Сербии, то у них есть несколько опытных и хороших футболистов. Мы должны быть очень осторожны против украинцев и сербов", – цитирует Сантуша пресс-служба Федерации футбола Португалии.

Поединок Португалия – Украина в рамках отбора к Евро-2020 состоится в Лиссабоне 22 марта. Через три дня после этого чемпионы Европы также примут дома сербов.

Отметим, что из 26-ти футболистов, которых Шевченко вызвал в лагерь "сине-желтых", 8 представителей Шахтера.

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