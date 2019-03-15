Сантуш огласил заявку сборной Португалии на матчи с Украиной и Сербией – судьба Роналду решена

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш определился, кто будет готовиться к матчам национальной команды против Украины и Сербии.

На мартовские поединки главный тренер пиренейцев вызвал 25 игроков, сообщает официальный твиттер сборной Португалии.

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Вратари: Бету, Руй Патрисиу, Са

Защитники: Канселу, Семеду, Фонте, Пепе, Диаш, Руй, Геррейро

Полузащитники: Данило Перейра, Невеш, Вильям Карвалью, Бруно Фернандеш, Мариу, Моутинью, Пицци

Нападающие: Бернарду Силва, Гедеш, Рафа, Андре Силва, Роналду, Жота, Диего Соуза, Фелиш

Отметим возвращение в ряды национальной команды Криштиану Роналду, пропустивший осенний цикл поединков. Также дебютный вызов в сборную получили молодой талант Бенфики Жоау Фелиш и опытный форвард Браги Диего Соуза.

Поединок Португалия – Украина в рамках отбора к Евро-2020 состоится в Лиссабоне 22 марта. Спустя три дня чемпионы Европы также примут дома сербов.