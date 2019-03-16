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Сантуш: У збірній України провідну роль відіграють гравці Шахтаря

11:55 189 Читать на русском
Сантуш: У збірній України провідну роль відіграють гравці Шахтаря
Фернанду Сантуш / ESPN

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш поділився очікуваннями від матчів кваліфікації до Євро-2020 проти збірних України та Сербії.

 

"Важливо розуміти, що це буде новий цикл, до якого ми повинні підійти з повною відповідальністю. На щастя, ми вперше в історії будемо робити це в статусі діючого чемпіона Європи. Це буде дуже важке випробування, але ми хочемо захистити звання чемпіона Старого світу, що раніше вдавалося лише Іспанії. Тільки всі разом – команда, гравці та вболівальники ми зможемо досягти успіху.

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Збірна України – потужна і якісна команда, де провідну роль відіграють Шахтаря, який добре відомий в Португалії, адже його тренує Паулу Фонсека. Він створив прекрасну команду.

Що стосується Сербії, то у них є кілька досвідчених і відмінних футболістів. Ми повинні бути дуже обережні проти українців та сербів", – цитує Сантуша прес-служба Федерації футболу Португалії.

Поєдинок Португалія – Україна у рамках відбору до Євро-2020 відбудеться у Лісабоні 22 березня. За три дні після цього чемпіони Європи також приймуть вдома сербів.

Зазначимо, що з 26-ти футболістів, яких Шевченко викликав до табору "синьо-жовтих", 8 представників Шахтаря.

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Теги
Україна Україна Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш Євро-2020 Португалія - Україна
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