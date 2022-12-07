Швейцария напоролась на Португалию в 1/8 финала ЧМ-2022, пропустив шесть голов (1:6). Смотрите обзор матча на "Футбол 24".

"Оставить Криштиану Роналду в запасе было моим тактическим решением, которое я подготовил заранее", – сказал перед матчем со Швейцарией главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш. И не прогадал.

Португалия уничтожила Швейцарию в матче 1/8 ЧМ-2022 – дебютант пристыдил Роналду, лучший жребий и супершоу Рамуша

Вышедший вместо Роналду форвард Бенфики Гонсалу Рамуш оформил хет-трик, и это были его первые голы на ЧМ-2022 в Катаре. Помимо Рамуша за португальскую команду забивали также Пепе, Рафаэл Геррейро и Рафаэл Леау. Голом престижа в составе сборной Швейцарии отметился центральный защитник Манчестер Сити Мануэль Аканджи.