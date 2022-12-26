Бразильский клуб Сантос готовится к похоронам своего экс-футболиста, который сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, информирует AS .

Сантос обновит эмблему в честь Пеле

На поле стадиона Вила Бельмиро уже установили огромную палатку, в центре которой установлен большой позолоченный гроб с изображениями Пеле по бокам. Накануне родственники и друзья Пеле ехали в больницу, чтобы попрощаться с легендой.

Сейчас экс-футболисту 82 года. Большую часть своей карьеры (1957 – 1974 гг.) он провел именно за Сантос.

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