Сантос готовится к похоронам Пеле – золотой гроб уже на стадионе
09:45 - Читати українською
Здоровье легендарного Короля футбола Пеле ежедневно ухудшается.
Бразильский клуб Сантос готовится к похоронам своего экс-футболиста, который сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, информирует AS.
Сантос обновит эмблему в честь Пеле
На поле стадиона Вила Бельмиро уже установили огромную палатку, в центре которой установлен большой позолоченный гроб с изображениями Пеле по бокам. Накануне родственники и друзья Пеле ехали в больницу, чтобы попрощаться с легендой.
Сейчас экс-футболисту 82 года. Большую часть своей карьеры (1957 – 1974 гг.) он провел именно за Сантос.
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