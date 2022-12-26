Бразильський клуб Сантос готується до похорону свого ексфутболіста, який зараз перебуває у лікарні у дуже важкому стані, інформує AS.

Сантос оновить емблему на честь Пеле

На полі стадіону Віла Бельміро вже встановили величезний намет, у центрі якого розташована велика позолочена труна зі зображеннями Пеле по боках. Напередодні родичі та друзі Пеле їхали у лікарню, щоб попрощатись з легендою.

Зараз ексфутболісту 82 роки. Більшу частину своєї кар'єри (1957-1974 рр.) він провів саме за Сантос.

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