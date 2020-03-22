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КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛОРЕНСО САНС

Санс 8 дней отказывался от госпитализации – бесполезное благородство экс-президента Реала, который умер от коронавируса

12:36 7 Читати українською
Санс 8 дней отказывался от госпитализации – бесполезное благородство экс-президента Реала, который умер от коронавируса
Лоренсо Санс умер / Marca

Вечером 21 марта скончался Лоренсо Санс – бывший президент мадридского Реала.

Как оказалось, Лоренсо Санс, который умер 21 марта от коронавируса COVID-19 попал в больницу лишь на 9-й день болезни. До этого он лежал дома с высокой температурой, но не хотел ехать в медицинское учреждение. Об этом еще до смерти Санса рассказал его сын Фернандо в комментарии Cope.

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"У него 8 дней была лихорадка. Он лишь звонил врачу и употреблял парацетамол. Отец выдержал 8 дней, он не хотел ехать в больницу в знак солидарности, ведь они переполнены. Однако, когда ему стало трудно дышать, его все же госпитализировали. Отец до последнего не хотел беспокоить врачей и занимать чье-то место в палате", – признался Санс-младший.

Лоренсо Санс был президентом Реала с 1995 по 2000 год. При нем мадридцы выиграли Лигу чемпионов 1997/98, обыграв в финале Ювентус, а затем повторили успех в сезоне 1999/00. До его правления "сливочные" не знали вкуса побед в главном еврокубковом турнире течение 32 лет.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Лоренсо Санс
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