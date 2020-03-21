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Экс-президент Реала умер от коронавируса – до него клуб не выигрывал Лигу чемпионов 32 года

21 марта 23:01 146 Читати українською
Экс-президент Реала умер от коронавируса – до него клуб не выигрывал Лигу чемпионов 32 года
Лоренсо Санс / Getty Images

Трагическая новость пришла из Испании – ушел из жизни бывший глава мадридского Реала Лоренсо Санс.

Бывший президент Реала Лоренсо Санс умер сегодня, 21 марта, в Мадриде от коронавируса, сообщает издание Marcа.

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76-летнего экс-главу "сливочных" госпитализировали 17 марта после того, как его состояние ухудшилось – Лоренсо лихорадило в течение восьми дней. Тест на коронавирус дал положительный результат. Ситуацию осложняло еще и то, что у Санса ранее были серьезные проблемы со здоровьем – в течение последних лет он страдал почечной недостаточностью и гипертонией.

Лоренсо Санс был президентом Реала с 1995 по 2000 год. При нем мадридцы выиграли Лигу чемпионов 1997/98, обыграв в финале Ювентус, а затем повторили успех в сезоне 1999/00. До его правления "сливочные" не знали вкуса побед в главном еврокубковом турнире в течение 32 лет.

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Теги
Испания коронавирус Главное Смерти футболистов Лоренсо Санс Реал Мадрид Реал Мадрид
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