Экс-президент Реала умер от коронавируса – до него клуб не выигрывал Лигу чемпионов 32 года

Трагическая новость пришла из Испании – ушел из жизни бывший глава мадридского Реала Лоренсо Санс.

Бывший президент Реала Лоренсо Санс умер сегодня, 21 марта, в Мадриде от коронавируса, сообщает издание Marcа.

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76-летнего экс-главу "сливочных" госпитализировали 17 марта после того, как его состояние ухудшилось – Лоренсо лихорадило в течение восьми дней. Тест на коронавирус дал положительный результат. Ситуацию осложняло еще и то, что у Санса ранее были серьезные проблемы со здоровьем – в течение последних лет он страдал почечной недостаточностью и гипертонией.

Лоренсо Санс был президентом Реала с 1995 по 2000 год. При нем мадридцы выиграли Лигу чемпионов 1997/98, обыграв в финале Ювентус, а затем повторили успех в сезоне 1999/00. До его правления "сливочные" не знали вкуса побед в главном еврокубковом турнире в течение 32 лет.

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