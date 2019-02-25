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Хацкевич объяснил, почему Че Че и Буэно не играют в основе

21:45 259 Читати українською
Хацкевич объяснил, почему Че Че и Буэно не играют в основе
Александр Хацкевич / Футбол 24

Наставник киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу своих подопечных над луганской Зарей (5:0) в 19-м туре УПЛ.

"Надежная игра в обороне и результативная игра в атаке. Такие победы придают уверенности.

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Что касается Буэно и Че Че, то одно слово – конкуренция. Эти ребята проигрывают конкуренцию игрокам старта. В матче с Десной как раз посмотрим, кто будет играть на позиции Вербича в Лондоне (словенец пропустит матч с Челси из-за перебора желтых карточек – Футбол 24).

Работа форварда – забивать. Соль старается, забил 2 мяча. Он доказал, что всегда нацелен на ворота", – приводит слова Хацкевича Tribuna.com.

Отметим, что "динамовцы" победили Зарю благодаря дублям Шапаренко и Вербича, а также голу Соля. В следующем туре киевляне померяются силами с Десной на выезде. Матч состоится 2 марта на стадионе имени Гагарина.

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Украина19 тур

Динамо Киев - Заря: Понедельник 25 февраля 2019

Динамо Киев
Матч окончен
5 : 0
Заря
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Динамо Киев - Заря Динамо Киев Динамо Киев Витор Буэно Витор Буэно Александр Хацкевич Александр Хацкевич Данило Дас Невес Че Че Данило Дас Невес Че Че
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