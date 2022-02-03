Канада без особливих проблем переграла Сальвадор (2:0) у кваліфікації на Мундіаль, але про поєдинок говорять через перше взяття воріт.

Канада з п'ятиматчевою серією звитяг у статусі фаворита завітала у Сальвадор і знову перемогла. "Кленові" двічі забили у другому таймі.

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Особливої уваги заслуговує гол Хатчінсона. Простріл з флангу взяла на себе стійка, але м'яч влучив у 38-річного хавбека, що падав, і курйозно залетів у ворота. Коментатор на емоціях охрестив цей гол "найбільш незвичним, який ви коли-небудь бачили". Крапку у зустрічі поставив Джонатан Девід на 90+3-й, перекинувши кіпера під час виходу віч-на-віч.

Канада набрала 25 залікових балів і зберегла лідерство у турнірній таблиці відбору на ЧС у Північній Америці. Вже наступного туру команда може оформити достроковий вихід на Мундіаль.

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