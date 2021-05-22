В рамках субботней программы 38-го тура Серии А провели три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 38-й тур

Кальяри – Дженоа – 0:1

Голы: Шомуродов, 15

Удаление: Бехрами, 83 (Дженоа)

Кротоне – Фиорентина – 0:0

Сампдория – Парма – 3:0

Голы: Квальярела, 20, Колли, 44, Габьяддини, 64

Серии А на субботнюю программу 38-го тура серии А вынесла поединки, которые уже не имеют турнирного значения. Наиболее важным этот день был для Пармы: команда уже вылетела из элиты, но вряд ли хотела завершать сезон с серией в 10 матчей без побед – 9 из них завершились поражениями. Существовала вера, что "крестоносцы" соберутся и дадут бой Сампдории.

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Впрочем, пармезанцы разочаровали. Уже на 20-й минуте Квальярела открылся между двумя центрбеками гостей и пробил точно в левый нижний угол, отличившись голом в своём 500-м матче в Серии А.

На 44-й Колли удвоил преимущество хозяев, выстрелив с левого края штрафной после удачного отскока – 2:0! В середине второго тайма Сампа довела дело и до разгрома – это Габбьяддини переиграл защитника на дриблинге и метров с 18-ти попал в дальнюю девятку. 3:0! Это был последний гол.

В параллельной встрече Кротоне принимал Дженоа. Единственный гол в нем забил Шомуродов, который реализовал выход один на один уже на 15-й минуте. Эльдора можно назвать узбекским Малиновским, ведь он отличился пятым голом в шести последних матчах. Молодец! Ждём в Аталанте.

Поединок между Кротоне и Фиорентиной мог быть интересным для украинских болельщиков, ведь в заявку апулийцев попал 19-летний украинский защитник Серджио Якубив. Впрочем, в основе он не вышел, а голов забить команды так и не смогли – не помог даже выход Кокорина.

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