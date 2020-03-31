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Сампдория поздравила Михайличенко с днем рождения – ретрофото тренера Динамо с мировыми звездами

12:50 24 Читати українською
Сампдория поздравила Михайличенко с днем рождения – ретрофото тренера Динамо с мировыми звездами
Алексей Михайличенко / фото: ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко получил поздравления с днем рождения из-за рубежа – итальянская Сампдория не забыла об украинском легионере.

Сампдория поздравила Алексея Михайличенко с 57-летием ностальгическим ретрофото на своей официальной странице Instagram.

Михайличенко имеет три договоренности с Суркисом и все выполняет, – Цыганык

На фотографии нынешний наставник Динамо стоит в форме СССР вместе со звездами генуэзского клуба – Роберто Манчини и Джанлукой Виалли.

Напомним, Михайличенко провел в Италии только сезон 1990/91, после чего продолжил карьеру в шотландском Рейнджерс.

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Теги
Италия Динамо Киев Динамо Киев Сампдория Сампдория Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко
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