Михайличенко имеет три договоренности с Суркисом и все выполняет, – Цыганык

Известный журналист Игорь Цыганык в эфире "Цыганык LIVE" рассказал о задачах, которые стоят перед наставником Динамо Алексеем Михайличенко.

"Почему есть доверие к нынешнему тренеру Динамо? Когда он возглавил команду, была договоренность, что он попытается разобраться в коллективе, который лепил Хацкевич. Понять, кто нужен, а кто нет. Нужно было сбалансировать состав, подтянуть игроков, на которых не обращал внимание Хацкевич. На первый период времени это была главная задача для Михайличенко.

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Вторая задача – выход в Лигу чемпионов. Михайличенко имеет все шансы попасть в квалификацию турнира со второго места. Вторая договоренность заключается в том, что если он туда выходит, то продолжает работать с командой. Третья договоренность касалась Кубка Украины, ведь это приоритетное трофей. Игра с Шахтером в 1/8 финала была ключевой для Михайличенко. Поэтому все договоренности он выполняет", – сказал Цыганык.

Напомним, контракт Михайличенко с Динамо рассчитан до лета 2021 года. Недавно президент "бело-синих" Игорь Суркис опроверг информацию о том, что киевляне рассматривают на замену Михайличенко наставника Зари Виктора Скрипника.

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