Андалусийцы официально подтвердили отставку 56-летнего специалиста. Пресс-релиз появился буквально через 20 минут после разгромного поражения от Боруссии Д в Лиге чемпионов.

Лопетеги имеет предварительную договоренность с клубом АПЛ

Лопетеги возглавил Севилью летом 2019 года. Под его руководством команда выиграла ЛЕ 2019/20 и трижды подряд финишировала четвертой в Примере. Впрочем, начало нынешней кампании сложилось ужасно – место возле зоны вылета в чемпионате и жалкое очко за 3 тура ЛЧ.

Следующим тренером Севильи должен стать аргентинец Хорхе Сампаоли, уже работавший с командой в сезоне 2016/17.

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