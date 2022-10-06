Севилья уволила Лопетеги спустя считанные минуты после очередного провала
Севилья ожидаемо простилась с главным тренером Хуленом Лопетеги.
Андалусийцы официально подтвердили отставку 56-летнего специалиста. Пресс-релиз появился буквально через 20 минут после разгромного поражения от Боруссии Д в Лиге чемпионов.
Лопетеги имеет предварительную договоренность с клубом АПЛ
Лопетеги возглавил Севилью летом 2019 года. Под его руководством команда выиграла ЛЕ 2019/20 и трижды подряд финишировала четвертой в Примере. Впрочем, начало нынешней кампании сложилось ужасно – место возле зоны вылета в чемпионате и жалкое очко за 3 тура ЛЧ.
Следующим тренером Севильи должен стать аргентинец Хорхе Сампаоли, уже работавший с командой в сезоне 2016/17.
Челси неожиданно разгромил Милан, Манчестер Сити с дублем Холанда деклассировал Копенгаген, Боруссия Д одолела Севилью