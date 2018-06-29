Сампаоли: Еще не решил, кто выйдет в стартовом составе в матче с Францией

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Франции.

"Честно говоря, я пока не решил, кто выйдет в стартовом составе. У Аргентины много вариантов, у нас много замечательных футболистов, для всех открыты двери. Нужно учитывать все моменты, включая средний возраст футболистов, но он не станет решающим фактором. Мы полагаемся на свои возможности, мы сильны в морально-психологическом смысле. И мы выйдем на поле с уверенностью, это будет мотивированная команда с волей к победе.

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Кроме молодого возраста, у французов нас беспокоят их отличные навыки, там есть футболисты с большой буквы. Мы говорили о том, что мы профессионалы, а профессионалы умеют преодолевать препятствия на турнирах такого уровня. Мы требовательно отнеслись к подготовке, что позволило нам выработать нужную концепцию", – цитирует Сампаоли издание Р-Спорт.

Напомним, матч Франция – Аргентина состоится 30 июня, начало в 17:00.

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